Протестующая в США обматерила полицейского, плюнула в него и попала на видео

Протестующая в Нью-Йорке обматерила полицейского и плюнула ему в лицо, после чего была задержана. Видео публикует New York Post.

На кадрах видно, как девушка несколько раз агрессивно кричит в лицо полицейскому: «Иди *****, фашист», а затем плюет ему в лицо. После этого полицейский резко скрутил недовольную.

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Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке американцы массово вышли на улицы с требованием «считать каждый голос» после прошедших в США 3 ноября президентских выборов. Полицейские начали задерживать демонстрантов. Кроме того, противники действующего президента Дональда Трампа с криками «Трамп и Пенс — вон!» начали собираться около Белого дома.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента. Пока что, по данным CNN, у Байдена 253 голоса выборщиков, а у Трампа — 214. Несмотря на то что окончательных результатов президентских выборов еще нет, Трамп уже поздравил своих избирателей с победой. В штабе Байдена также выразили уверенность в победе.

На протяжении нескольких месяцев в США шли регулярные протесты против расовой несправедливости — отправной точкой для них послужила гибель темнокожего охранника Джорджа Флойда при аресте в мае.

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