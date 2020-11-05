В Нью-Йорке американцы массово вышли на улицы с требованием «считать каждый голос» после прошедших в США 3 ноября президентских выборов. Видеозапись протеста опубликована в Telegram-канале RT.

На кадрах сотни людей идут по улице с плакатами и выкрикивают требования пересчитать голоса.

Официально подсчет голосов еще не завершен. На данный момент у Байдена пока 264 голоса выборщиков, а у Трампа — 214. Несмотря на то, что окончательных результатов президентских выборов еще нет, Трамп уже поздравил своих избирателей с победой. В штабе Байдена также выразили уверенность в победе.

3 ноября в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, также 35 сенаторов, палату представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.