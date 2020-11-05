Трамп заявил о победе в четырех важных штатах

Пытающийся переизбраться на второй срок президент США Дональд Трамп заявил, что одержал победу в четырех важных штатах: Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы объявили для голосов выборщиков, что победили в Пенсильвании, которая не допускает законных наблюдателей, Джорджии, Северной Каролине, каждый из которых имеет большое лидерство Трампа», — написал глава Белого дома.

Американский лидер добавил, что одержал бы победу и в Мичигане, «если бы там не было большого числа тайно вброшенных бюллетеней, как об этом широко сообщалось».

Ранее предвыборный штаб Дональда Трампа подал иски в суд с требованием остановить подсчет голосов в штатах Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. Также республиканцы подали иск против демократов за предполагаемые нарушения норм избирательного закона, касающихся идентификации избирателей, голосующих по почте.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента.