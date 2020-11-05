Стычка протестующих с полицией США попала на видео

Стычка протестующих американцев с сотрудниками полиции в Нью-Йорке попала на видео, его публикует RT в своем Telegram-канале.

Демонстранты выкрикивали лозунг Blacks lives matter («Жизни чернокожих важны»), а также оскорбляли полицейских. Требования стражей порядков освободить проезжую часть некоторые из протестующих проигнорировали, после чего начались задержания. На кадрах видно, как полицейские на велосипедах окружают нескольких демонстрантов и валят их на землю.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке американцы массово вышли на улицы с требованием «считать каждый голос» после прошедших в США 3 ноября президентских выборов. Полицейские начали задерживать демонстрантов. Кроме того, противники действующего президента Дональда Трампа с криками «Трамп и Пенс — вон!» начали собираться около Белого дома.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента. Пока что у Байдена 264 голосов выборщиков, а у Трампа — 214. Несмотря на то, что окончательных результатов президентских выборов еще нет, Трамп уже поздравил своих избирателей с победой. В штабе Байдена также выразили уверенность в победе.

На протяжении нескольких месяцев в США шли регулярные протесты против расовой несправедливости — отправной точкой для них послужила гибель арестанта Джорджа Флойда в мае.