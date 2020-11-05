Противники Трампа начали собираться около Белого дома

Противники действующего президента США Дональда Трампа начали собираться около Белого дома. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации корреспондента агентства, с наступлением темноты несколько десятков человек, несколько десятков человек с криками «Трамп и Пенс — вон!» начали митинговать в нескольких сотнях метров от Белого дома. Рядом с манифестантами несколько групп людей, танцующих под музыку из колонок. В целом обстановка спокойная.

Кроме того, у ограды Белого дома собралась другая группа активистов. Многие из них приходят туда уже не первый день. На площади дежурит отряд из трех десятков полицейских на велосипедах.

Ранее адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о возможных планах подать судебный иск по выборам на федеральном уровне. Также он пообещал искать «мертвые души» на выборах в Пенсильвании, конкретно в Филадельфии.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента. Пока что у Байдена 264 голосов выборщиков, а у Трампа — 214. Несмотря на то, что окончательных результатов президентских выборов еще нет, Трамп уже поздравил своих избирателей с победой. В штабе Байдена также выразили уверенность в победе.