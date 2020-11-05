Американцы начали протестовать из-за результатов выборов в еще одном штате: в Мичигане демонстранты требуют прекратить подсчет голосов. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Hue».

На кадрах видно, как люди поднимают руки вверх и кричат: «Остановите подсчет». Почти все избиратели при этом в масках. Также возле здания, в котором происходит подсчет голосов, стоят полицейские, которые никак не реагируют на протестующих.

Штаб действующего президента США Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане. После подсчета 99 процентов голосов в штате Мичиган, Байден набрал 50,3 процента голосов избирателей, в то время как Трамп — 48,1 процента.

Ранее в Нью-Йорке американцы массово вышли на улицы с требованием «считать каждый голос».

Официально подсчет голосов еще не завершен, во многих штатах разница между претендентами на пост президента составляет десятые доли процента. Пока что у Байдена 248 голосов выборщиков, а у Трампа — 214. Несмотря на то, что окончательных результатов президентских выборов еще нет, Трамп уже поздравил своих избирателей с победой. В штабе Байдена также выразили уверенность в победе.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти.