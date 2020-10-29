Леди Гага проголосовала на президентских выборах без штанов и рассмешила фанатов

Популярная американская певица и актриса Леди Гага прошлась по улице без штанов, чтобы проголосовать на президентских выборах, и рассмешила фанатов. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

34-летнюю знаменитость засняли в сером лонгсливе и розовых ботфортах Slay-301 на массивной платформе бренда Demonia стоимостью 126 долларов (10 тысяч рублей). Ее образ дополнили черная защитная маска, солнцезащитные очки такого же цвета и длинные серьги. На кадрах Гага выходит из черного автомобиля под звуки собственной песни Babylon, подходит к почтовому ящику и опускает в него свой бюллетень. Публикация набрала больше миллиона лайков.

Видео порадовало поклонников исполнительницы. «Эта обувь была создана для голосования», «Гагу в президенты!», «Голосование на стиле!», «Вот так голосует настоящая королева!» — высказывались они в комментариях.

Ранее в октябре Леди Гага призвала фанатов голосовать на выборах снимком в откровенном наряде. На опубликованном селфи 34-летняя знаменитость запечатлела себя в белом кроп-топе и серых легинсах в собственном доме. В подписи к фото певица отметила, что свой голос можно оставить на сайте некоммерческой организации Vote.org.