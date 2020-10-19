Леди Гага призвала фанатов голосовать на выборах снимком в откровенном наряде

Популярная американская певица и актриса Леди Гага призвала поклонников голосовать на выборах президента США, опубликовав фотографию в откровенном наряде. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети селфи 34-летняя знаменитость запечатлела себя в белом кроп-топе и серых легинсах в собственном доме. «Когда мне приходится подписывать юридические документы, я повторяю в голове имя Стефани Джерманотта, чтобы по ошибке не подписаться Леди Гагой», — подписала она пост и добавила, что свой голос можно оставить на сайте некоммерческой организации Vote.org.

Публикация набрала почти 1,5 миллиона лайков и порадовала фанатов исполнительницы. «Ты выглядишь сногсшибательно! Посылаю тебе много любви», «Идеальная девушка», «Ты такая горячая!», «Выходи за меня», «Спасибо, что используешь соцсети и свой голос ради блага», — высказывались они в комментариях.

В сентябре откровенное фото Кайли Дженнер побудило 50 тысяч американцев голосовать на выборах. Знаменитость разместила в своем Instagram снимок, на котором она позирует в цветном бикини. В описании публикации предпринимательница призвала своих подписчиков зарегистрироваться на сайте Vote.org, в результате чего трафик на платформе увеличился на 1500 процентов.