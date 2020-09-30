Фото Кайли Дженнер в бикини побудило 50 тысяч американцев голосовать на выборах

Пляжная фотография младшей сестры Ким Кардашьян, предпринимательницы Кайли Дженнер, лишенной статуса самой молодой миллиардерши в мире, побудила десятки тысяч американцев принять участие в выборах президента США, которые состоятся 3 ноября. Об этом сообщает TMZ.

Во вторник, 29 сентября, знаменитость разместила в своем Instagram-аккаунте снимок, на котором она позирует в цветном бикини. В описании публикации она призвала своих подписчиков зарегистрироваться на сайте некоммерческой организации Vote.org, созданной для онлайн-голосования жителей удаленных населенных пунктов страны.

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Лайки под постом оставили почти 10 миллионов человек, многие из которых перешли по ссылке на Vote.org и повысили его трафик на 1500 процентов. Более того, около 50 тысяч новых пользователей из числа подписчиков Дженнер зарегистрировались на платформе, что на 80 процентов увеличило общее число потенциальных избирателей за сутки. Количество переходов на сайт из Instagram бизнес-леди продолжает расти.

29 мая у Кайли Дженнер отняли статус самой молодой миллиардерши в мире. Ее обвинили в том, что она лгала о доходах своей компании и подделывала налоговые декларации ради сохранения титула. По информации Forbes, в настоящий момент доход Дженнер составляет чуть меньше 900 миллионов долларов (63 миллиарда рублей).

Бизнесменша впервые получила звание самой молодой миллиардерши, заработавшей свое состояние самостоятельно, в марте 2019 года. Через год Forbes присудил ей это звание второй раз.