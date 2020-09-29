Самойлову подняли на смех за подражание бывшей самой молодой миллиардерше

Супругу рэпера Джигана и предпринимательницу Оксану Самойлову подвергли критике в сети за подражание Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире. Соответствующее видео и комментарии появились на ее странице в Instagram.

Бизнесвумен опубликовала рекламу собственного бренда уходовой косметики Sammy Beauty. На размещенных кадрах Самойлова сидит на бочке с названием бренда в блестящем платье, меховой шубе и сверкающих туфлях на каблуках. Из аксессуаров на ней — крупная цепь и розовый длинный парик.

Фото опубликовано @samoylovaoxana

Кроме того, жена Джигана также снялась в платье и перчатках с принтом в виде долларов. В конце ролика она позирует в товарной тележке, наполненной пластиковыми шариками, в объемном платье-пачке, перчатках в сетку и грубых ботинках черного цвета.

В описании поста Самойлова рассказала о преимуществах ее линии уходовых средств. По ее словам, при производстве продукции не использовались SLS (лаурилсульфат натрия), минеральные масла и парабены. Кроме того, отмечается, что косметика не тестировалась на животных, однако все средства были клинически протестированы и получили наивысшую оценку эффективности.

Фото опубликовано @kyliecosmetics

Подписчики знаменитости заметили сильное сходство дизайна упаковок Sammy Beauty с фирменными контейнерами компании Kylie Skin и подняли Самойлову на смех в комментариях. «Кайли Дженнер вошла в чат», «Кайли Дженер на минималках», «Да это же точная копия косметики Кайли Дженнер. Нельзя было придумать что-то свое?», «Зачем все копировать у Кайли», «Ты украла у Кайли весь концепт вплоть до наряда для рекламы. Про упаковки и сам продукт вообще молчу», — высказывались они.

В июне Оксана Самойлова передумала разводиться с рэпером Джигана. В Головинском районном суде Москвы объяснили, что супруги примирились и Самойлова отказалась от исковых требований.