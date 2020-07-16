Бывшую самую молодую миллиардершу обругали за ее ребенка с сумкой Louis Vuitton

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, подверглась критике за фото дочери с аксессуаром за десятки тысяч рублей. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном фото двухлетняя Сторми (Stormi) запечатлена сидящей на ступенях с маленькой сумкой модного дома Louis Vuitton. На белое изделие нанесена разноцветная монограмма люксового бренда. Стоимость аксессуара составляет 1180 долларов (84 тысячи рублей).

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Подписчики обругали Дженнер за покупку дорогостоящей сумки маленькому ребенку. «Всем плевать, что у твоей дочери сумка за тысячу долларов. Лучше бы ты помогала людям», «На деньги, за которые ты купила эту сумку, можно питаться целый месяц. Как можно так поступать в пандемию?», «Ее наряд стоит больше, чем я зарабатываю за месяц», «Хочу заметить, что вместо покупки Louis Vuitton для маленькой девочки можно было направить деньги голодающим детям», — возмущались пользователи.

Кайли Дженнер никак не прокомментировала ситуацию.

В феврале Дженнер обула дочь в кроссовки за 100 тысяч рублей. Она сфотографировала Сторми в винтажных кроссовках Nike Air Jordan 1 Retro High OG, которые продаются в онлайн-магазине Amazon за 1165 фунтов стерлингов (104 тысячи рублей). На ребенке также был спортивный костюм с красным принтом Chrome Hearts.