Тело бывшей самой молодой миллиардерши на фото в бикини восхитило фанатов

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, поделилась откровенными фотографиями с отдыха. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном кадре 22-летняя знаменитость позирует сидя на земле в пустыне штата Юта. Ее сфотографировали на фоне скал в раздельном купальнике оранжевого цвета. На последнем снимке на заднем плане появляется ее друг Фай Хадра (Fai Khadra).

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Фанаты оценили внешний вид предпринимательницы в комментариях под постом, набравшим больше шести миллионов лайков. «Самая горячая», «Ты такая красивая!», «Только представьте, каково это — выглядеть так же», «Идеальное тело», «Каждый раз на тебе бикини нового цвета. Захожу в соцсети ради этого!» — восхищались они.

Ранее в июле Кайли Дженнер показала декольте на фото с отдыха в пустыне. На опубликованных кадрах она позирует на фоне роскошного отеля. Знаменитость надела топ с глубоким декольте и мини-юбку, которые расшиты кристаллами бронзового оттенка. Наряд изготовлен американским брендом Erika Maish.

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