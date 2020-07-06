Бывшая самая молодая миллиардерша отвергла обвинения в эксплуатации работников

Предпринимательница Кайли Дженнер, которую издание Forbes лишило статуса самой молодой миллиардерши в мире, и ее старшая сестра Кендалл ответили на обвинения в эксплуатации работников. Об этом говорится на странице бренда Kendall + Kylie в Instagram.

Отмечается, что бренд принадлежит компании Canada Inc., а не Global Brands Group, которая якобы не оплатила труд работников в Бангладеш из-за коронавируса. При этом там подчеркнули, что сотрудничали с GBG в прошлом, но только в области продаж и развития бизнеса.

Ранее GBG была вынуждена прекратить сотрудничество с поставщиками материалов, которые уже были изготовлены и якобы переданы на фабрики бренда сестер Дженнер. В результате труд работников текстильного производства, в частности в Бангладеш, не был оплачен.

29 мая журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса самой молодой миллиардерши в мире. Журналисты обвинили ее в том, что она лгала о доходах своей компании и подделывала налоговые декларации ради сохранения титула. Оказалось, что в настоящий момент доход Дженнер составляет не миллиард долларов, а чуть менее 900 миллионов долларов (62 миллиарда рублей).

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