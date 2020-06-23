Бывшая самая молодая миллиардерша перестала платить своим работникам

Предпринимательницу Кайли Дженнер, которую издание Forbes лишило статуса самой молодой миллиардерши в мире, и ее старшую сестру Кендалл уличили в отказе перечислять заработную плату сотрудникам их производства. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Diet Prada, администраторы которого публикуют скандалы из мира моды.

Из-за пандемии коронавируса американская корпорация Global Brands Group, владеющая модным брендом Kendall + Kylie, объявила о невозможности выпуска коллекции одежды весна-лето 2020. Компания была вынуждена прекратить сотрудничество с поставщиками материалов, которые уже были изготовлены и переданы на фабрики Дженнер.

В результате труд работников текстильного производства, в частности в Бангладеше, не был оплачен, и в социальных сетях появилось множество постов, призывающих миллионершу «к человечности». «В моей стране погибают люди, а чертова Кайли Дженнер заказывает у них продукцию для своей фирмы и отказывается за нее платить», — гласит одна из таких публикаций в Twitter.

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Помимо этого отмечается, что все комментарии на эту тему, которые оставляют юзеры в Instagram сестер Кайли и Кендалл Дженнер, в скором времени удаляются. Сама предпринимательница пока не ответила ни на одно обращение.

29 мая журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса самой молодой миллиардерши в мире. Журналисты обвинили ее в том, что она лгала о доходах своей компании и подделывала налоговые декларации ради сохранения титула. Оказалось, что в настоящий момент доход Дженнер составляет не миллиард долларов, а чуть менее 900 миллионов долларов (62 миллиарда рублей).

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