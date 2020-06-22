Бывшая самая молодая миллиардерша с сестрой снялись в рекламе в корсетах

Предпринимательница Кайли Дженнер, которую издание Forbes лишило статуса самой молодой миллиардерши в мире, приняла участие в съемках рекламной кампании собственного косметического бренда Kylie Cosmetics вместе со своей старшей сестрой Кендалл. Видео появилось в ее Instagram-аккаунте.

Во время съемки девушки позировали на полу в студии в корсетах из бежевой атласной ткани с черными вставками. Эти кадры в ролике совмещены с черно-белой съемкой мероприятия, где сестер запечатлели в вечерних платьях среди объективов фотографов.

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Описанная реклама посвящена новой линейке косметики Kendall, которую Кайли Дженнер разработала в коллаборации с сестрой. Из описания к ролику следует, что она поступит в продажу 26 июня.

29 мая журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса самой молодой миллиардерши в мире. Журналисты обвинили ее в том, что она лгала о доходах свой компании и подделывала налоговые декларации ради сохранения титула. Оказалось, что в настоящий момент доход Дженнер составляет не миллиард долларов, а чуть менее 900 миллионов долларов (62 миллиарда рублей).

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