Бывшая самая молодая миллиардерша снялась в боди для журнала Vogue

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян Кайли Дженнер, которую ранее издание Forbes лишило статуса самой молодой миллиардерши в мире, приняла участие в съемке для чешской версии модного журнала Vogue и попала на его обложку. Снимки появились на странице фотографов в Instagram.

Фото опубликовано @all_star_with_ari

На размещенном кадре 22-летняя знаменитость запечатлена в боди золотого цвета, которое выполнено из атласной ткани. Она также попозировала в белом пиджаке на голое тело. Кроме того, Дженнер сфотографировали в черных колготках и мини-платье бренда Balmain синего цвета с массивной накидкой в тон.

Фото опубликовано @kyliejenner

Помимо этого, бывшая миллиардерша и ее дочь Сторми (Stormie) стали героинями обложки июньского Vogue. Снимок был сделан дистанционно с помощью веб-камеры. Отмечается, что фотосессия прошла в рамках проекта Bedtime Story.

Фото опубликовано @morellibrothers

Авторами съемки стали братья Лука и Алессандро Морелли (Luca и Alessandro Morelli), которые сотрудничали с такими изданиями, как GQ, Interview, Paper и Harper's Bazaar.

29 мая журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса самой молодой миллиардерши в мире. Журналисты обвинили ее в том, что она лгала о доходах свой компании и подделывала налоговые декларации ради сохранения титула. Оказалось, что в настоящий момент доход Дженнер составляет не миллиард долларов, а чуть менее 900 миллионов долларов (62 миллиарда рублей).

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