Самая молодая миллиардерша в мире снялась в нижнем белье для собственного бренда

Видео: kyliejenner / Instagram

Самая молодая миллиардерша в мире и предпринимательница Кайли Дженнер снялась в откровенной рекламной кампании собственного бренда уходовой косметики Kylie Skin и порадовала подписчиков. Роликом она поделилась на своей странице в Instagram.

На размещенных кадрах 22-летняя знаменитость позирует перед фотографом в бежевом комплекте нижнего белья и массивных серьгах. Она наносит на тело солнцезащитное масло марки, которое продается на сайте Kylie Skin за 32 доллара (2280 рублей).

«Нeиздaнная реклама солнцезащитного средства @kylieskin», — подписала публикацию Дженнер, которую просмотрели больше 12 миллионов человек. Поклонники миллиардерши восхитились ее фигурой в комментариях под постом. «Вау, теперь я направляюсь в зал», «Слава богу ты решила поделиться этим сейчас», «Кайли, ты просто шикарна», «Очень горячая», — высказывались они.

В мае участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер показала коллекцию сумок за миллионы рублей. На опубликованных фото запечатлены изделия таких люксовых брендов, как Judith Leiber, Louis Vuitton, а также Prada и Hermes Birkin. Так, например, один из клатчей Prada продается на сайте модного дома за 850 долларов (62,8 тысячи рублей), а цена сумок Hermes Birkin варьируется от 85 до 380 тысяч долларов (от 6 до 28 миллионов рублей).

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