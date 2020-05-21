Ким Кардашьян показала поклонникам «ковбойское» бикини

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст показала поклонникам «ковбойское» бикини. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.
На размещенных фотографиях Кардашьян демонстрирует 171 миллиону своих подписчиков в социальной сети сочетание белого бикини с кожаными ковбойскими штанами.
В описании публикации она отметила, что принарядилась, а ехать некуда.
Ранее Кардашьян приняла участие в откровенной рекламной кампании собственного бренда нижнего белья Skims. Фото со съемок она также опубликовала в своем аккаунте.
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