Ким Кардашьян начала торговать защитными масками в тон кожи и была обругана

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст начала торговать медицинскими масками в тон кожи собственного бренда Skims и была раскритикована поклонниками. Фотография появилась в Instagram-аккаунте марки.

На размещенном коллаже запечатлены пять моделей с разным оттенком кожи, которые попозировали в защитных тканевых масках в тон. Стоимость изделия на сайте бренда составляет 8 долларов (585 рублей). В описании к публикации отмечается, что 10 тысяч масок будут направлены благотворительным организациям.

Фото опубликовано @skims

Подписчики обругали новую продукцию Skims в комментариях под постом, усомнившись в эффективности предложенных масок. «В них даже нет фильтра, зачем они вообще нужны?», «Нам не нужны маски, только чтобы выглядеть круто! Боже, мы платим вам, хотя бы защитите нас от инфекции», «Они просто бесполезные!!! Лишь бы заработать» — высказывались фанаты.

В апреле Ким Кардашьян обвинили в попытке заработать с помощью запуска новой парфюмерной линейки во время пандемии коронавируса. Она объявила о начале продаж аромата KKW x KRIS за 40 долларов (три тысячи рублей) на своей странице в Instagram. Пользователи обвинили ее в продаже дорогого продукта во время кризиса, когда люди теряют работу из-за введенных ограничений. «Людям сейчас не до этого, у них нет денег!» — написал один из них.

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