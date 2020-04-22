Бесполезные маски от коронавируса из кожи питона возмутили покупателей

Предприниматель из Флориды, США, запустил продажу защитных масок из кожи животных во время пандемии коронавируса и возмутил покупателей. Об этом сообщает издание Fox News.

Владелец компании All American Gator Products Брайан Вуд (Brian Wood) изготовил маски из кожи питонов и аллигаторов и начал торговать ими по 20-40 долларов (1520 и 3040 рублей).

Отмечается, что материал изделий пока не защищает от проникновения бактерий коронавируса, поэтому американец планирует установить на них специальную систему фильтрации. «Люди хотят оставаться стильными во время пандемии, поэтому я решил дать им такую возможность», — отметил он.

Пользователи сети раскритиковали созданный Вудом аксессуар. «Кожа рептилий на лице... Звучит, как внезапная вспышка нового заболевания», «Может еще маску из кожи человека выпустить?», «Зачем убивать животных ради бесполезных масок?» — возмущались они.

Известно, что на время режима самоизоляции власти Флориды обязали жителей носить маски при любом выходе из дома, в том числе в продуктовые магазины и аптеки.

В апреле индонезийский дизайнер Арнольд Путра выставил на продажу сумку из частей человеческого тела, которая перепугала покупателей. Аксессуар из языка аллигатора представляет собой корзину с ручкой, которая сделана из детского позвоночника. По словам экспертов, материалы, использованные для его создания, являются подлинными. «Любой, кто думает, что сумка из детского позвоночника — это круто, нуждается в психологической помощи», — писали пользователи сети под публикацией дизайнера.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!