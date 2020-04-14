Сумка из детского позвоночника перепугала покупателей

Индонезийский дизайнер Арнольд Путра (Arnold Putra) выставил на продажу сумку из частей человеческого тела, которая перепугала покупателей. Об этом сообщает издание Insider.

На фотографию аксессуара, размещенную в Instagram-аккаунте дизайнера, обратили внимание пользователи Twitter.

Сумка из языка аллигатора представляет собой корзину с ручкой, которая сделана из детского позвоночника. По словам экспертов, материалы, которые использовали для ее создания, являются подлинными. Стоимость изделия, сделанного в Лос-Анджелесе, составляет пять тысяч долларов (более 365 тысяч рублей).

Пользователи сети были возмущены дизайнерским решением Путры и начали активно комментировать пост с фотографией сумки. Их интересовало, откуда взялись материалы и с какой целью дизайнер превратил человеческий позвоночник в аксессуар. «Просто отвратительно», «Надеюсь, кто-то сделает сумку из тебя. Например, завтра», «Любой, кто думает, что сумка из детского позвоночника — это круто, нуждается в психологической помощи», — написали они под публикацией.

По словам модельера, человеческие кости можно приобрести у лицензированных компаний. Так, владелец одного из таких предприятий SkullStore Бен Ловатт (Ben Lovatt) сообщил изданию, что позвоночник, использованный в качестве ручки, «вероятнее всего, является отставным медицинским или учебным образцом».

Согласно данным National Geographic, торговля человеческими костями является законной в нескольких штатах США и некоторых странах, включая Канаду.

В январе 2019 года британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм начала пользоваться косметикой, сделанной из ее собственной крови. Она пояснила, что немецкий доктор эстетической медицины Барбара Штурм использовала кровь знаменитости для создания антивозрастной увлажняющей сыворотки для лица.

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