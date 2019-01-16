Виктория Бекхэм создала косметику из собственной крови

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм начала пользоваться косметикой, сделанной из ее собственной крови. Этим она поделилась с поклонниками в stories своего Instagram-аккаунта.

44-летняя Бекхэм рассказала, что приобрела антивозрастную увлажняющую сыворотку для лица марки Dr Barbara Sturm, разработанную немецким доктором эстетической медицины Барбарой Штурм.

«Доктор Барбара Штурм взяла мою кровь и создала исцеляющие вещества из моих собственных клеток. Они обладают мощным противовоспалительным и регенерирующим действием», — объяснила певица. Она также добавила, что провела в маске всю ночь, и очень довольна эффектом: ее кожа заметно очистилась и стала гладкой.

По данным издания Daily Mail, стоимость средства составляет более 1,5 тысячи долларов.

Ранее в январе жена олимпийского чемпиона Джеймса Крэкнелла британская телеведущая Беверли Тернер рассказала о неожиданном средстве, которым она воспользовалась при мытье головы. Журналистка призналась, что заменила обычный шампунь собственной мочой.

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