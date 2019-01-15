Дэвид Бекхэм укутал собаку в плед за полмиллиона рублей

Певица и дизайнер Виктория Бекхэм опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой британский футболист Дэвид Бекхэм лежит на диване с собакой, укутанной в плед Louis Vuitton. На публикацию обратило внимание издание Daily Mail.
«Послеобеденный сон с папой @davidbeckham #Olivebeckham», — подписала снимок 44-летняя Бекхэм, сопроводив комментарий поцелуем. Пост привлек повышенное внимание поклонников и набрал более миллиона лайков.
«Какая счастливая собака! Плед за семь тысяч фунтов (почти 600 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») и Дэвид Бекхэм под боком!» — восхищались одни. «Плед за семь тысяч фунтов для собаки!!!! Как такое возможно? Это нелепо», — сетовали другие. «Ты точно можешь считать себя богачом, если у твоей собаки плед Louis Vuitton», — насмехались третьи.
По данным Daily Mail, изображенный на фото красный плед Louis Vuitton продается по цене 4,6 тысячи фунтов (400 тысяч рублей).
В январе 2018 года стало известно, что бывший полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм сменил имидж. Экс-футболист остриг волосы и перестал появляться на публике без уже ставшей привычной для его поклонников длинной прически.