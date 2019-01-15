Дэвид Бекхэм укутал собаку в плед за полмиллиона рублей

Певица и дизайнер Виктория Бекхэм опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой британский футболист Дэвид Бекхэм лежит на диване с собакой, укутанной в плед Louis Vuitton. На публикацию обратило внимание издание Daily Mail.

«Послеобеденный сон с папой @davidbeckham #Olivebeckham», — подписала снимок 44-летняя Бекхэм, сопроводив комментарий поцелуем. Пост привлек повышенное внимание поклонников и набрал более миллиона лайков.

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 12 Янв 2019 в 8:59 PST

«Какая счастливая собака! Плед за семь тысяч фунтов (почти 600 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») и Дэвид Бекхэм под боком!» — восхищались одни. «Плед за семь тысяч фунтов для собаки!!!! Как такое возможно? Это нелепо», — сетовали другие. «Ты точно можешь считать себя богачом, если у твоей собаки плед Louis Vuitton», — насмехались третьи.

Материалы по теме Все оттенки денег Кто заставляет людей носить одежду одинакового цвета

По данным Daily Mail, изображенный на фото красный плед Louis Vuitton продается по цене 4,6 тысячи фунтов (400 тысяч рублей).

В январе 2018 года стало известно, что бывший полузащитник и капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм сменил имидж. Экс-футболист остриг волосы и перестал появляться на публике без уже ставшей привычной для его поклонников длинной прически.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!