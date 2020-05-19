Ким Кардашьян снялась в откровенной рекламе собственного бренда нижнего белья

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст приняла участие в откровенной рекламной кампании собственного бренда нижнего белья Skims. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных фото 39-летняя знаменитость демонстрирует несколько корректирующих комплектов разных цветов из новой летней коллекции марки. В частности, она позирует в обтягивающих велосипедках, кроп-топе, трусах на завышенной талии и бюстгальтере.

Фото опубликовано @kimkardashian

В описании к публикации Кардашьян отмечает, что нижнее белье поступит в продажу 21 мая. Стоимость изделий на сайте бренда Skims варьируется от 22 до 48 долларов (от 1592 до 3400 рублей).

В мае в ассортименте компании Ким Кардашьян-Уэст Skims появились медицинские маски в тон кожи за 8 долларов (585 рублей) и была обругана. В продажу поступили изделия пяти разных цветов. Покупатели раскритиковали новую продукцию, усомнившись в эффективности товара. «В них даже нет фильтра, зачем они вообще нужны?» — поинтересовался один из клиентов.

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