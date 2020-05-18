Ким Кардашьян призналась в ношении парика

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст призналась в ношении парика. Она выложила пост об этом на своей странице в Instagram.
Кардашьян выставила фото с собранными в пучок волосами темно-каштанового цвета. Она предстала перед подписчиками в черном лифчике, колготках и в туфлях на каблуках в своей гардеробной.
Кардашьян написала, что ее блондинистые волосы, которые ранее заметили фанаты, были просто париком. Недавно она продемонстрировала в сториз на своей странице в Instagram волнистые волосы светлого оттенка с темными корнями, однако теперь рассказала подписчикам, что не красила их.
Также предпринимательница сообщила, что наводит порядок в своем шкафу и примеряет вещи.
Ранее в мае Кардашьян-Уэст поделилась откровенным фото, на котором позирует топлес для рекламы собственного бренда косметики.