Ким Кардашьян призналась в ношении парика

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст призналась в ношении парика. Она выложила пост об этом на своей странице в Instagram.

Кардашьян выставила фото с собранными в пучок волосами темно-каштанового цвета. Она предстала перед подписчиками в черном лифчике, колготках и в туфлях на каблуках в своей гардеробной.

My blonde hair was just a wig. Cleaning out my closet and doing @skims fittings today Фото опубликовано @kimkardashian

Кардашьян написала, что ее блондинистые волосы, которые ранее заметили фанаты, были просто париком. Недавно она продемонстрировала в сториз на своей странице в Instagram волнистые волосы светлого оттенка с темными корнями, однако теперь рассказала подписчикам, что не красила их.

Также предпринимательница сообщила, что наводит порядок в своем шкафу и примеряет вещи.

Ранее в мае Кардашьян-Уэст поделилась откровенным фото, на котором позирует топлес для рекламы собственного бренда косметики.

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