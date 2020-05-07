Ким Кардашьян сфотографировали в крошечном бикини

Папарацци сфотографировали звезду реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательницу Ким Кардашьян-Уэст в крошечном бикини во время изоляции на фоне пандемии коронавируса. Откровенные кадры публикует Daily Mail.

На снимках знаменитость запечатлена на территории пляжного дома в Малибу, который она снимает для своей семьи. Кардашьян была одета в купальник коричневого цвета бренда Hunza G стоимостью 180 долларов (13,3 тысячи рублей). Ее образ дополнили солнцезащитные очки в тон и крупные золотистые серьги.

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По информации издания, 39-летняя предпринимательница впервые за долгое время вышла за пределы дома, в котором она живет с мужем Канье Уэстом и четырьмя детьми.

Ранее в мае Ким Кардашьян поделилась серией фотографий в бикини в своем Instagram-аккаунте. Так, на одном из кадров знаменитость попозировала на фоне заката в желтом слитном купальнике и чокере, украшенном стразами. Поклонники восхитились опубликованными снимками. «Я просто в восторге», — прокомментировал пост один из них. Автором съемки выступил модный фотограф Грэг Суэйлс (Greg Swales).

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