Сестра Кардашьян опубликовала фотографию в бикини

Старшая сестра Ким Кардашьян, американская телезвезда и предпринимательница Кортни Кардашьян поделилась с поклонниками откровенным снимком в купальнике. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном кадре 41-летнюю знаменитость запечатлели лежащей на шезлонге в черном бикини на фоне дерева. «Развивайтесь так, как вам хочется», — подписала публикацию Кардашьян, которая уже набрала 1,5 миллиона лайков.

Подписчики телезвезды восхитились ее внешним видом и высказали свое мнение в комментариях под постом. «Красота», «Твоя фигура восхитительна», «Мне нравится эта девушка!», «Ты выглядишь просто великолепно», «Королева», «Моя любимая сестра Кардашьян», — отмечали они.

В апреле Кортни Кардашьян показала поклонникам подростковое фото, сделанное 25 лет назад. На размещенном снимке она позирует лицом к камере в черно-белом полосатом купальнике на фоне пальм, облокачиваясь на перила. Отмечается, что изображение было сделано во время семейного отдыха на Гавайях.

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