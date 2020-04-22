Опубликовано подростковое фото сестры Кардашьян в бикини

Старшая сестра Ким Кардашьян, американская телезвезда и предпринимательница Кортни Кардашьян, показала подписчикам фото, на котором она запечатлена в подростковом возрасте. На архивный кадр в Instagram-сторис Кардашьян обратили внимание в Daily Mail.

Как пишет издание, в честь своего 41-го дня рождения телезвезда опубликовала снимок, сделанный 25 лет назад во время семейного отдыха на Гавайях. На нем юная Кортни позирует лицом к камере в черно-белом полосатом бикини на фоне пальм, облокачиваясь на перила. Отмечается, что в то время она носила короткую стрижку и помаду бежевого оттенка.

В настоящий момент фотография удалена из социальной сети.

Ранее в апреле свой подростковый портрет показала пользователям Instagram и сестра Кортни Ким Кардашьян. Она указала, что фотография была сделана в седьмом классе. Поклонники обратили внимание, что лицо телезвезды сильно изменилось с детского возраста, и обвинили ее в злоупотреблении пластической хирургией.

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