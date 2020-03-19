Сестра Кардашьян увидела пророчество об эпидемии коронавируса в Библии

Старшая сестра Ким Кардашьян Кортни увидела пророчество о коронавирусе в Библии. Фотографией страницы она поделилась в своих Instagram-сторис.

Знаменитость опубликовала строки из девятой главы Третьей книги Царств Ветхого Завета, где говорится о посланной Богом «моровой язве», которая будет исцелена после раскаяния человечества.

«Если Я заключу небо и не будет дождя, и если повелю саранче поядать землю, или пошлю мировую язву на народ Мой, и смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их», — говорится в Священном Писании.

В английской версии публикации «моровая язва» обозначена словом epidemic («эпидемия»), которое Кардашьян и приняла за предсказание.

Ранее в марте сообщалось, что фильм «Заражение» (Contagion) почти десятилетней давности за последние недели стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания о коронавирусе. Многие интернет-пользователи усмотрели в ленте Стивена Содерберга связь с пандемией коронавируса в мире. В картине рассказывается об эпидемии вируса MEV-1, который распространяется из Китая в США.

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