В «Симпсонах» нашли предсказание о смертельном вирусе

@rob martin / YouTube

В мультсериале «Симпсоны» нашли предсказание о смертельном китайском коронавирусе. Пользователи Twitter обратили внимание на серию из четвертого сезона шоу.

В эпизоде вирус попадает в США через посылку, которая, однако, приходит в Спрингфилд не из Китая, а из Японии. «Не совсем точно, но "Симпсоны", что, снова предсказали вспышку смертельного вируса?» — написал @meggitt95.

Речь идет о 21 серии четвертого сезона «Симпсонов» под названием «Оковы Мардж». Премьера эпизода состоялась 6 мая 1993 года. В нем Спрингфилд поражает эпидемия гриппа, а Мардж Симпсон попадает в тюрьму.

По последним данным, число погибших от китайского коронавируса 2019-nCoV уже достигло 17 человек. Большинство случаев заражения смертельным вирусом зарегистрировано в городе Ухань. Несколько случаев — за пределами Китая: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США.

В июне 2018 года в «Симпсонах» нашли предсказание о том, чем закончится чемпионат мира по футболу в России.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!