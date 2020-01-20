Озвучивший Апу в «Симпсонах» актер отказался от роли

Актер Хэнк Азария заявил, что более не будет озвучивать персонажа Апу в мультсериале «Симпсоны». Об этом сообщает Variety.

Азария отказался от роли, отметив, что не знает, что теперь будет с персонажем. «То, что с Апу произойдет дальше, зависит от создателей шоу. Они пока не знают, что делать, — мы договорились лишь о том, что я более не буду его озвучивать», — признался артист.

Помимо Апу Азария озвучивает таких персонажей «Симпсонов», как продавец комиксов, шеф полиции Спрингфилда Виггам и владелец бара «У Мо» Мо Сизлак. Актер принимает участие в работе над мультсериалом с 1989 года.

Индиец Апу Нахасапимапетилон — второстепенный персонаж в «Симпсонах», он владеет магазином «На скорую руку» и постоянно подвергается ограблениям. Этот образ неоднократно называли расистской карикатурой на иммигрантов из Южной Азии, в которой собрано множество негативных стереотипов. В 2018 году сообщалось, что создатели «Симпсонов» приняли решение убрать Апу из шоу из-за жалоб зрителей, однако позже стало известно, что пообещавший сделать это продюсер не имеет никакого отношения к мультсериалу.

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