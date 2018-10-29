Пообещавшего убрать Апу из «Симпсонов» продюсера уличили во лжи

Продюсер Ади Шанкар, объявивший о решении убрать из «Симпсонов» индийца Апу Нахасапимапетилона, не имеет никакого отношения к мультсериалу. Об этом сценарист и продюсер «Симпсонов» Эл Джин сообщил в Twitter.

Шанкар заявил в интервью порталу IndieWire, что создатели мультсериала решили избавиться от Апу. При этом он сослался на многочисленные анонимные источники. Джин обратил внимание на то, что ряд СМИ впоследствии ошибочно представил Шанкара как продюсера «Симпсонов». Он добавил, что высказывания Шанкара не имеют оснований: «Я желаю ему всего хорошего, но он не говорит за наше шоу».

В 2017 году Шанкар объявил конкурс среди сценаристов с просьбой помочь переработать образ Апу. Лучшую работу планировалось предложить телеканалу Fox. Причиной этому послужило недовольство из-за внешнего вида, акцента и поведения второстепенного персонажа, которого неоднократно называли расистской карикатурой на иммигрантов из Южной Азии.

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