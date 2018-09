Создатель «Симпсонов» подтвердил участие Майкла Джексона в участии в сериале

Создатель «Симпсонов» Мэтт Грейнинг подтвердил, что Майкл Джексон инкогнито озвучил одного из персонажей мультсериала. Об этом пишет Indy100.

Голосом певца в серии «Совершенно безумный папа» 1991 года говорил пациент психиатрической больницы Леон Комповски, который считал себя Королем поп-музыки. В титрах Джексон не указан, поскольку он был связан контрактом с Sony Music. По той же причине он не имел права петь в сторонних проектах, поэтому за него спел другой актер.

24 августа Лейбл Sony Music Entertainment признался в публикации поддельных песен Майкла Джексона. Три трека, вышедшие на посмертном альбоме певца, — Breaking News, Keep Your Head Up и Monster — были на самом деле исполнены имперсонатором Джейсоном Малачи, заявили представители лейбла в суде. Пластинка под названием Michael вышла в 2010-м, спустя год после кончины Джексона.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!