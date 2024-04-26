Трамп захотел спасти мир от коммунистов и фашистов

Трамп: победа консерватизма означает спасение мира от коммунистов и фашистов

Победа консерватизма означает спасение США и всего мира от различных сил, включая коммунистов и фашистов. Об этом заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в видеообращении к участникам венгерского подразделения Конференции консервативных политических действий (CPAC), передает Hungary Today.

«Консерваторы едины в своих принципиальных взглядах и бесстрашно защищают свои ценности, они выиграют битву за спасение нашей цивилизации от коммунистов, марксистов и фашистов и восстановят господство консерватизма», — рассказал политик.

Экс-американский лидер также подчеркнул, что гордится тем фактом, что ему приходилось работать с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которого он охарактеризовал как «великолепного человека».