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14:32, 26 апреля 2024Наука и техника

Под самой жаркой пустыней Земли обнаружили скрытую экосистему

PNAS Nexus: под пустыней Атакама обнаружили скрытую экосистему бактерий

Фото: Sam Power / Unsplash

Ученые обнаружили скрытую экосистему под самой сухой и жаркой пустыней Земли на глубине четыре метра. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PNAS Nexus.

В пустыне Атакама, расположенной в Чили, высшие формы жизни почти полностью отсутствуют, однако почва богата солями, в том числе сульфатами. Считается, что верхний слой толщиной 80 сантиметров является возможным убежищем для бактерий от ультрафиолетового света и содержит некоторое количество воды.

В ходе новой экспедиции исследователи вырыли грунт на глубине более четырех метров в долине Юнгай, чтобы собрать образцы почвы. При этом был использован новый метод экстракции ДНК из неповрежденных клеток для последующего секвенирования — определения последовательности нуклеотидов.

Оказалось, что в верхних 80 сантиметрах в микробных сообществах доминировали бактерии Firmicutes, а ниже 200 сантиметров — актинобактерии.

Авторы предполагают, что бактерии могли колонизировать почву 19 000 лет назад, прежде чем они были погребены под отложениями плайя (дном высохшего озера). Это сообщество продолжило опускаться вниз на неопределенное расстояние, сформировав ранее неизвестную глубокую биосферу под гипераридными пустынными почвами. Бактерии, возможно, используют гипс в качестве источника воды.

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      Александр Еникеев
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