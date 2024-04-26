В России захотели выплатить миллионы рублей бойцу ВСУ

Матери бойца СВО с Урала отказали в выплате части «гробовых» за сына

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) может получить миллионы рублей за не вернувшегося из зоны проведения специальной военной операции (СВО) сына. Об этом рассказала изданию Е1.ru мать российского бойца.

Сына россиянки не стало в октябре 2022 года. С тех пор она получила только половину «гробовых» выплат от государства. В правительстве Донецкой народной республики, куда обратилась женщина, пояснили, что вторая часть денег положена отцу бойца, который воюет на стороне Украины.

Женщина заявила, что факт участия отца ее ребенка на стороне ВСУ чиновников не волнует. «Самое главное — соблюсти букву закона», — сказала она. Россиянка обратилась в Генеральную прокуратуру.

Депутат Госдумы Максим Иванов, занимающийся вопросами военнослужащих и их близких, признался, что столкнулся с такой ситуацией впервые. По его словам, в 2022-2023 годах чиновники полагали, что отец бойца СВО захочет принять российское гражданство и тогда сможет претендовать на выплату.

Ранее жительница Челябинской области оказалась вынуждена переводить деньги воюющему на СВО сыну. Командир сообщил бойцу, что снижение зарплаты связано с тем, что сейчас он находится на территории России.