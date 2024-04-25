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09:41, 25 апреля 2024Россия

Россиянка оказалась вынуждена переводить деньги ушедшему на СВО сыну

Мать бойца СВО рассказала о полученной сыном зарплате 25 тысяч рублей за месяц

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Мать ушедшего на специальную военную операцию (СВО) жителя Челябинской области пожаловалась на низкую зарплату сына. Об этом сообщает сетевое издание «Челябинск Онлайн».

По словам россиянки, размер получаемого ее сыном довольствия резко уменьшился в 2024-м году. Если раньше мужчина получал около 200 тысяч рублей в месяц, то в последние месяцы его зарплата составляет от 20 до 80 тысяч рублей, пояснила она.

Боец представил документы, из которых следует, что после вычета налогов и долга по алиментам он получил менее 25,5 тысячи рублей. Мать военнослужащего призналась, что была вынуждена помогать ему. «Денег не хватает, поэтому я ему периодически перевожу свои», — пояснила она.

Командир сообщил участнику СВО, что снижение зарплаты связано с тем, что сейчас он находится на территории России. Помимо этого, с бойца списывают задолженность – его мать призналась, что сама уведомила приставов о заключенном им контракте. При этом при зарплате 200 тысяч рублей денег хватало на все, подчеркнула она.

Ранее в России заявили о начавшейся в стране «революции зарплат» из-за СВО. Экономист ЦМАКП Дмитрий Белоусов пояснил, что высокие выплаты контрактникам потянули за собой реальные зарплаты. По итогам 2023 года они увеличились на 7,8 процента при росте ВВП России на 3,6 процента.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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