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14:28, 26 апреля 2024Экономика

Москвичам назвали дату отключения отопления

Заммэра Бирюков: отопление в Москве начнут отключать с 27 апреля

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Отопление в Москве начнут отключать с субботы, 27 апреля. Соответствующую дату со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова назвали в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Заместитель градоначальника отметил, что наружная температура воздуха достигла значений, достаточных для отключения отопления. Он также рассказал, что 27 апреля начнется плавный переход систем теплоснабжения на летний режим.

«В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов», — доложил Бирюков.

Уточняется, что отключение тепла будет проходить поэтапно, в следующей последовательности: жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения, промышленные и административные здания. Во время летнего режима на системах теплоснабжения проводят перекладку трубопроводов, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, а также обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Днем ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин напомнил, что отопление обычно отключают по советским нормативам: в соответствии с ними, это происходит тогда, когда среднесуточная температура в городе держится на отметке не менее плюс восьми градусов на протяжении пяти суток. Однако он добавил, что в столице в последнее время наблюдается изменение климата, в связи с чем соблюдать нормативы достаточно сложно, и поэтому власти ориентируются в первую очередь на комфорт населения.

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      Полина Кислицына
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