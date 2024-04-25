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18:06, 25 апреля 2024Экономика

Названо время отключения отопления в Москве

Эксперт Крохин: отопление отключат при средней температуре выше 8 градусов

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Традиционно отопление отключают, когда в городе среднесуточная температура держится на отметке не ниже плюс восьми градусов на протяжении пяти суток. Возможные сроки «Вечерней Москве» назвал председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

В последние дни в Москве среднесуточная температура не соответствовала этим показателям. В отдельные дни теплело до плюс 20 градусов, в другие же резко холодало.

При этом власти города в ближайшее время будут ориентироваться на прогнозы синоптиков. Отопление не отключат, даже если в ближайшие пять-шесть дней температура воздуха будет выше восьми градусов, при этом синоптики будут обещать похолодание в будущем, объяснил эксперт.

Специалист отметил, что отопление в Москве включают и выключают по советским нормативам. При этом в столице в последнее время наблюдается изменение климата, а в такой ситуации соблюдать нормативы довольно сложно, поэтому власти ориентируются в первую очередь на комфорт населения.

Ранее ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в пятницу и субботу, 26 и 27 апреля, температура будет превышать климатическую норму на два-три градуса. Так, 26 апреля дневная температура составит 18-20 градусов.

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      Мария Черкасова
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