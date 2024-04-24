Москвичам назвали сроки прихода аномального тепла

Синоптик Позднякова: тепло придет в Москву в пятницу

В ближайшие дни Москву ждет аномальное тепло. Сроки наступления такой погоды жителям столицы назвала ведущий специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, пишут «Известия».

По словам синоптика, потепление в городе станет заметно уже в четверг, 25 апреля. «Очень теплая ночь будет в пятницу, 26 апреля, с температурой воздуха 11-13 градусов. А дневная температура составит 18-20 градусов, что выше климатической нормы», — поделилась информацией Позднякова.

Она добавила, что в пятницу и субботу, 26 и 27 апреля, температура будет превышать климатическую норму на два-три градуса. При этом специалист уточнила, что 25 и 26 апреля ожидаются небольшие дожди. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов и вовсе заявил, что 26 апреля в Москве могут пройти грозы.

Днем ранее жителям столицы рассказали о погоде на майские праздники.