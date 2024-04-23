Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

Синоптик Ильин: в начале мая в Москве ожидается плюс 10-15 градусов

Первая декада мая встретит москвичей температурой плюс 10-15 градусов. Таким прогнозом в разговоре с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В период с 3 по 7 мая воздух прогреется до 16-18 градусов тепла. «То есть сильной жары в этот период не ожидается. Мало того, 8 мая не исключена дождливая погода, но вот 9 мая осадков не будет», — рассказал синоптик.

С 15 мая можно ожидать потепления до плюс 25 градусов. Затем температура воздуха поднимется еще выше — во второй декаде мая в город придет 30-градусная жара. Высокие температуры будут связаны с циркуляцией воздушных масс, которые берут свое начало на юге страны.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова прогнозировала, что температура к выходным, 27 и 28 апреля, в Москве поднимется до отметки плюс 20 градусов Цельсия.