Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:49, 23 апреля 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде на майские праздники

Синоптик Ильин: в начале мая в Москве ожидается плюс 10-15 градусов

Фото: Roman Denisov / Globallookpress.com

Первая декада мая встретит москвичей температурой плюс 10-15 градусов. Таким прогнозом в разговоре с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В период с 3 по 7 мая воздух прогреется до 16-18 градусов тепла. «То есть сильной жары в этот период не ожидается. Мало того, 8 мая не исключена дождливая погода, но вот 9 мая осадков не будет», — рассказал синоптик.

С 15 мая можно ожидать потепления до плюс 25 градусов. Затем температура воздуха поднимется еще выше — во второй декаде мая в город придет 30-градусная жара. Высокие температуры будут связаны с циркуляцией воздушных масс, которые берут свое начало на юге страны.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова прогнозировала, что температура к выходным, 27 и 28 апреля, в Москве поднимется до отметки плюс 20 градусов Цельсия.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России впервые заявило об уничтожении установки ЗРК MIM-23 HAWK

      Беспилотник самолетного типа сбит в небе над российским регионом

      В США предрекли победу над Китаем в ходе гипотетической войны

      Неизлечимо больная Селин Дион высказалась о возвращении на сцену

      Пассажирка российского самолета почувствовала недомогание во время полета

      Тренер объяснил лишение зарплаты нейтральной спортсменки из России

      В России повешенную на заборе воспитанницу детского сада сняли на видео

      Маркетплейсы попросили власти сохранить платный возврат товаров

      Удар по телебашне в Харькове сняли на видео

      Гоар Аветисян показала внешность до похудения на архивном фото

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше