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14:44, 22 апреля 2024Экономика

Москвичам пообещали жару

Метеоролог Позднякова: к выходным в столице потеплеет до плюс 20 градусов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Температура к выходным, 27 и 28 апреля, в столице поднимется до отметок в плюс 20 градусов Цельсия. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

В субботу город окажется под влиянием антициклона с Черноземья. Он принесет переменную облачность без существенных осадков. Ночью ожидается плюс 6-11 градусов, днем потеплеет до плюс 15–20 градусов. В воскресенье будет 13-18 градусов тепла, без осадков.

Во вторник, 23 апреля, днем ожидается плюс 12-14 градусов, по области — плюс 9-14 градусов. В ночь на среду, 24 апреля, будет прохладно. В Москве ожидается от плюс двух до плюс четырех градусов, по области — от нуля до плюс пяти градусов. Днем будет солнечно, при этом температура будет держаться в пределах 12-14 градусов тепла, ниже климатической нормы.

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В четверг, 25 апреля, не исключены кратковременные дожди, которые могут продолжиться и в пятницу, 26 апреля. «Зато ночи будут значительно теплее. В четверг ожидается плюс 7–9 градусов в ночные часы, а дневная температура будет колебаться в пределах плюс 14-16 градусов. В пятницу ночь станет еще теплее: плюс 9-14 градусов. Днем максимальная температура воздуха составит 15-20 градусов выше нуля», — отметила специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что самый холодный день этой недели в Москве прогнозируется в среду, 24 апреля.

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      Мария Черкасова
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