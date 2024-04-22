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07:49, 22 апреля 2024Экономика

Москвичам назвали самый холодный день на этой неделе

Синоптик Вильфанд: самым холодным днем этой недели в Москве станет среда

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Самый холодный день этой недели в Москве прогнозируется в среду, 24 апреля. Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Холодные воздушные массы в столицу принесет тыловая часть циклона, которая не сильно затронет город. Несмотря на это, по данным синоптика, столбики термометров окажутся выше климатической нормы. «В среду прогнозируется наиболее холодный день, но температурный фон все равно будет выше нормы на 1-2 градуса», — отметил Вильфанд. Если еще в понедельник ночная температура воздуха держалась на уровне 11-13 градусов тепла, то ночью 24 апреля ожидается до плюс 1-3 градусов, в Подмосковье — до минус 1 градуса. Днем в среду потеплеет до плюс 16 градусов, погода будет облачной с прояснениями, преимущественно без осадков.

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Однако уже с четверга, 25 апреля в Москве будет наблюдаться заметное повышение температуры, обещает метеоролог. По его словам, с этого дня по восточной периферии циклона начнет «перекачиваться» теплый воздух. В ночь на четверг температура составит 4-7 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до плюс 16-18 градусов. В пятницу и субботу ночные температуры будут держаться выше 10 градусов тепла. На выходных в дневные часы прогнозируется до 19-22 градусов тепла. В эти дни возможны осадки, причем сильнее, чем в начале недели.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил жителям Центральной России о «тропическом» ливне 26 апреля. За этот день выпадет почти месячная норма осадков.

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      Виктория Клабукова
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