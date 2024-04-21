Москвичам пообещали почти месячную норму осадков за один день

В Москве 26 апреля выпадет 80 процентов месячной нормы осадков

Москвичам и гостям столицы пообещали плохую погоду с четверга, 25 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По его словам, в этот день в некоторых районах города пройдут небольшие дожди. Ночная температура дойдет до плюс 3-8 градусов, а дневная — до плюс 14-19 градусов.

При этом в пятницу, 26 апреля, на Центральную Россию обрушится тропический ливень. Его интенсивность составит до 30 миллиметров, что равняется около 80 процентам месячной нормы осадков.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что москвичам и жителям Подмосковья не стоит опасаться обильных осадков или снегопадов. «До Москвы снегопады не доберутся. Наоборот, все уходит на север», — заметил он.