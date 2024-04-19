Москвичей предупредили о резком похолодании

Синоптик Леус предупредил москвичей о резком похолодании

Москвичам и жителям Подмосковья не стоит опасаться обильных осадков или снегопадов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Он предупредил о резком похолодании к утру 20 апреля.

«До Москвы снегопады не доберутся. Наоборот, все уходит на север. Тот активный южный циклон, который вызвал дожди в ночь на 19 апреля в столичном регионе, а сейчас вызывает ветер, движется дальше, и по северной его части поступают холодные воздушные массы. Сталкиваясь с теплым и влажным воздухом они вызывают обильные снегопады», — объяснил синоптик.

По его словам, снегопады в Ленинградской, Тверской и Новгородской областях продлятся еще большую часть ночи на 20 апреля. Причем они могут оказаться достаточно интенсивными.

«В Москве сегодня и завтра возможны кратковременные дожди, небольшой мокрый снег в некоторых областях. Но опасаться стоит не осадков, а резкого похолодания к утру. В Москве температура может опуститься до +1 градуса, в Подмосковье — до 0. Возможны заморозки на почву, это нужно учитывать», — предупредил Леус.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 19 апреля, на Москву и Центральную Россию обрушится девятибалльный шторм. Ветер может погнуть деревья, сломать крупные ветви, сорвать рекламные баннеры, кровлю крыш и прочие конструкции, а также повредить автомобили.