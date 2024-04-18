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13:33, 18 апреля 2024Экономика

Москву предупредили о шторме

На Москву и Центральную Россию обрушится девятибалльный шторм

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В пятницу, 19 апреля, на Москву и Центральную Россию обрушится девятибалльный шторм. О непогоде жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Ветер начнет набирать обороты с 15:00 пятницы и усилится к вечеру до 17-20 метров в секунду, а местами до 25 метров в секунду. «Поутихнет стихия только к середине ночи субботы. По шкале Бофорта это девятибалльный шторм, когда скорость ветра достигает 80-90 километров в час», — отметил Тишковец.

По словам метеоролога, при настолько мощном воздушном потоке ветровая нагрузка на метр квадратный площади достигает 44 килограммов. Это означает, что ветер может погнуть деревья, сломать крупные ветви, сорвать рекламные баннеры, кровлю крыш и прочие конструкции, а также повредить автомобили.

Тишковец подчеркнул, что такой шторм может представлять угрозу для жизни и здоровья граждан. Посадка самолетов может быть ограничена или запрещена. «В зону шторма с ветром более 20 метров в секунду попадет Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области. Это не учебная, а боевая тревога», — добавил эксперт.

Ранее москвичам рассказали о погоде на майские праздники. Согласно прогнозам, жителей столицы ожидает тепло.

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      Александра Качан
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