«Реальный» Гомер Симпсон ужаснул пользователей сети

Американский художник Мигель Васкес показал, как выглядел бы главный герой мультсериала «Симпсоны» в реальной жизни. Изображение он выложил в Instagram.
Полученный результат напугал пользователей сети.
«Если Гомер выглядит настолько страшно, я даже не могу представить, как выглядит Мо (еще один персонаж «Симпсонов», бармен — прим. «Ленты.ру»)», — написал один из комментаторов.
«Что за чертовщина, я в ужасе», — ответил другой пользователь.
До этого Васкес представил «реальные» версии других анимационных героев, в частности, Губки Боба, брата Марио Луиджи и Чужого.
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