Российские войска за сутки поразили четыре украинских склада с боеприпасами

Минобороны России отчиталось о поражении четырех складов с боеприпасами ВСУ

Российские войска за сутки поразили четыре полевых склада с боеприпасами, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там отметили, что склады в оде контрбатарейной борьбы поразили подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил (ВС) России.

Помимо складов противник потерял 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровое орудие Д-30, американскую 105-миллиметровую буксируемую гаубицу М102, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав», а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, произведенную в США.

Ранее стало известно, что в Одессе в результате взрывов был поврежден склад техники. Об этом сообщают Силы обороны юга ВСУ. В во время ракетной атаки 24 апреля было зафиксировано попадание по месту хранения автомобильной техники противника.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.