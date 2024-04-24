Стало известно об ударе по складу техники ВСУ в Одессе

В ВСУ сообщили о повреждении склада автомобильной техники в Одессе

В Одессе в результате взрывов был поврежден склад техники. Об этом сообщают Силы обороны юга Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Telegram-канале.

Так, в результате ракетной атаки 24 апреля было зафиксировано попадание по месту хранения автомобильной техники ВСУ. Уточняется, что никто не пострадал.

О ракетном ударе по Одессе утром в среду рассказал координатор российского подполья в Николаеве Сергей Лебедев. По его информации, Вооруженные силы (ВС) России поразили здание военной части ВСУ в районе Горбатого моста.

Также стало известно о частичном блэкауте в Одессе после серии взрывов. Какая именно часть города, а также какие объекты инфраструктуры остались без электроэнергии, не сообщалось.