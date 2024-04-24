ТСН: часть Одессы осталась без электричества в результате взрывов

В результате взрывов после ракетной атаки российских войск в Одессе произошел частичный блэкаут, часть города осталась без света. Об этом в Telegram сообщает телеканал ТСН.

«Часть Одессы осталась без электричества. Отключение света произошло после мощных взрывов в городе», — говорится в сообщении.

Какие объекты городской инфраструктуры остались без электроэнергии, не уточняется.

Ранее стало известно об ударе российских войск по военной части ВСУ в Одессе. По словам координатора российского подполья в Николаеве Сергея Лебедева, местные жители сообщают о нескольких мощных прилетах.