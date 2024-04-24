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08:56, 24 апреля 2024Бывший СССР

В Одессе произошел частичный блэкаут

ТСН: часть Одессы осталась без электричества в результате взрывов

Фото: Anna Voitenko / Reuters

В результате взрывов после ракетной атаки российских войск в Одессе произошел частичный блэкаут, часть города осталась без света. Об этом в Telegram сообщает телеканал ТСН.

«Часть Одессы осталась без электричества. Отключение света произошло после мощных взрывов в городе», — говорится в сообщении.

Какие объекты городской инфраструктуры остались без электроэнергии, не уточняется.

Ранее стало известно об ударе российских войск по военной части ВСУ в Одессе. По словам координатора российского подполья в Николаеве Сергея Лебедева, местные жители сообщают о нескольких мощных прилетах.

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      Глеб Палехов
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